Импульс для инвестиций: президент Сербии принял в Белграде спецпредставителя Трампа

Сегодня президент Сербии Александр Вучич принял в Белграде американскую делегацию во главе со спецпредставителем администрации президента СШа Ричардом Гренеллом в рамках договоренностей о нормализации экономических отношений между Сербией и Косово, заключенных 4 сентября в Вашингтоне.

«Нам цель – развить экономические отношения в регионе, что благотворно скажется на качестве жизни людей», – подчеркнул Вучич.

Сегодня в Белграде был открыт офис американской Mеждународной корпорации по финансовому развитию, которая будет инвестировать в крупные проекты, совместно реализуемые Сербией и Косово. «Нам необходимо создать в регионе единый рынок, и мы поддержим усилия корпорации в этом направлении. Это принесет пользу как сербскому, так и албанскому народу», – выразил уверенность президент Сербии.

«Мы намерены защищать свои национальные интересы, но должны позаботиться также и о благосостоянии людей», – указал Вучич, подчеркнув, что страна получит дополнительный импульс к экономическому развитию с приходом американских инвестиций.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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