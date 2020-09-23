В кризисном штабе опровергли слухи о введении чрезвычайного положения в Сербии

В кризисном штабе Сербии по борьбе с распространением коронавируса опровергли слухи о введении в стране чрезвычайного положения с первого октября. Об этом заявили члены штаба Бранислав Тиодорович и Дария Кисич-Тепавчевич, передает «Балканист.ру»

Издание отмечает, что ранее председатель профсоюза врачей и фармацевтов Сербии Раде Панич заявил, что в качестве даты введения режима ЧП в Сербии рассматривается первое октября. В качестве подтверждения своего предположения Панич привел якобы сделанные профессором Браниславом Тиодоровичем и доктором Предрагом Коном заявления о вероятности введения режима ЧП на территории Сербии.

Кисич-Тепавчевич опровергла эти утверждения. «Первый раз о таком слышу. Это дезинформация», – заявила она. «Это ортодоксальная чушь, о которой никто и не словом не обмолвился», – поддержал коллегу Тиодорович.

Ведущий сербский эпидемиолог профессор Зоран Радованович считает, что введение чрезвычайного положения сегодня было бы бессмысленным.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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