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Прокуратура предъявила официальные обвинения одному из лидеров сербской оппозиции

Лидер движения «Двери» Бошко Обрадович. Фото: twitter.com/SPDveri

Главная прокуратура Белграда предъявила официальные обвинения лидеру оппозиционного движения «Двери» Бошко Обрадовичу и еще троим его соратникам в нападении на министра здравоохранения Златибора Лончара и депутата правящей Сербской прогрессивной партии Марьяна Ристичевича, передает «Балканист.ру».

Инцидент произошел 8 мая этого года на ступенях Народного парламента Сербии. Обрадовича и его соратников обвинили в насилии и в попытке помешать Лончару и Ристичевичу войти в здание Скупщины.

Подозреваемые, в свою очередь, отрицали факт совершения преступления. По их версии, «никакого физического противостояния не было, а имела место лишь акция протеста четверых депутатов «Дверей». Между тем, прокуратура допросила свидетелей и потерпевших и вынесла заключение о нанесении Ристичевичу телесных повреждений.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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