Организатор протестов в Сербии оштрафован в общественном транспорте

Скандальный сербский оппозиционер, медиамагнат Драган Джилас, возглавлявший антиправительственные протесты в Белграде, оштрафован в общественном транспорте. Об этом сообщил сам политик в социальных сетях.

«Мне только что выписали штраф в троллейбусе, так как аппарат для проездного не считал мою карточку, хотя я её прикладывал несколько раз. Не помогли и свидетели. Сотрудница коммунальной полиции была неумолима: «Я вам верю, но…» И кто только придумал этот Bus plus (система оплаты в белградском общественном транспорте – прим.ред.)», – цитирует сообщение Джиласа «Балканист.ру».

Примечательно, что система Bus plus была введена в феврале 2012 года, когда Джилас занимал пост мэра Белграда. Подписчики Джиласа напомнили об этом бывшему градоначальнику. При этом некоторые комментаторы в соцсетях не поверили в то, что олигарх действительно ездит в общественном транспорте, и с иронией заявили, что он написал этот твит, чтобы стать «ближе к народу».

В прошлом году Джилас привлек внимание общественности угрозами уволить полицейского, который намеревался оштрафовать его за вождение автомобиля по выделенной полосе.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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