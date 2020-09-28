Обновленное правительство Сербии сформируют в середине октября

Предстоящая неделя станет ключевой в вопросе формирования обновленного правительства Сербии. Об этом сообщила сегодня премьер-министр Сербии Ана Брнабич.

«Я полагаю, что на этой неделе будет много консультаций по поводу формирования кабинета министров. Президент не планирует визиты за границу», – отметила Брнабич.

По ее словам, лидер страны и Cербской Прогрессивной партии Александр Вучич на этой неделе проведет консультации с потенциальными коалиционными партнёрами и со всеми партиями, которые получили места в Народной Скупщине Сербии после парламентских выборов 21 июня.

Брнабич выразила уверенность, что уже в середине октября будет сформировано обновленное правительство Сербии.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 28.09.20

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