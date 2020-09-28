российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 28 сентября 2020, 13:16 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко, Популярное

Обновленное правительство Сербии сформируют в середине октября

Фото: DPA

Предстоящая неделя станет ключевой в вопросе формирования обновленного правительства Сербии. Об этом сообщила сегодня премьер-министр Сербии Ана Брнабич.

«Я полагаю, что на этой неделе будет много консультаций по поводу формирования кабинета министров. Президент не планирует визиты за границу», – отметила Брнабич.

По ее словам, лидер страны и Cербской Прогрессивной партии Александр Вучич на этой неделе проведет консультации с потенциальными коалиционными партнёрами и со всеми партиями, которые получили места в Народной Скупщине Сербии после парламентских выборов 21 июня.

Брнабич выразила уверенность, что уже в середине октября будет сформировано обновленное правительство Сербии.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 28.09.20

Коронавирус в Черногории: власти страны ввели комендантский час. / Силовики миссии ЕС провели обыск в офисе Содружества ветеранов Армии Освобождения Косово. / Киев признал паспорта псевдогосударства косовских сепаратистов. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Сербия

Власти Белграда ограничили работу кафе в жилых домах

Силовики миссии ЕС провели обыск в офисе Содружества ветеранов Армии Освобождения Косово

Киев признал паспорта псевдогосударства косовских сепаратистов

Броссельские переговоры Приштины и Белграда на грани полного срыва: косовские албанцы готовят новый сербский погром

Албанские боевики намерены протестовать против ареста одного из основателей Армии Освобождения Косово

Сербское водохранилище получило название «озеро Трампа»

Испания не нашла причин признать независимость Косово

Косовские сепаратисты снова пытаются сорвать переговоры с Белградом

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Балканы, В мире, Политика, Европа, Сербия,