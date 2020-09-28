Власти Белграда ограничили работу кафе в жилых домах

В Белграде заведения общественного питания, расположенные в жилых домах, не смогут работать 24 часа в сутки: в рабочие дни время теперь ограничено до полуночи, в выходные до часа ночи. Такое решение было принято на заседании городского парламента сербской столицы, передает «Балканист.ру» со ссылкой на сербские СМИ.

Заместитель мэра Белграда Горан Весич отметил, что решение принято после многочисленных жалоб граждан, в чьих домах расположены круглосуточные точки общепита. «Это не нормальная ситуация, граждане правы. Поэтому я предложил депутатам принять постановление, согласно которому рестораны быстрого питания, расположенные в жилых многоквартирных зданиях, впредь смогут работать как остальные объекты общепита: до полуночи в рабочие дни и до часа ночи по выходным», – сказал Весич.

По его словам, кафе, которые хотят работать всю ночь, должны арендовать отдельно стоящие здания с местом для паркинга. «Кто не знает, о чем я говорю, пусть прогуляется в два или в три часа ночи по Французской или по Белградской улице. Владельцы этих закусочных могут ненавидеть меня сколько угодно, но моя работа заключается в наведении порядка в Белграде, и я должен защитить простых добропорядочных людей. Я не имею ничего против того, чтобы эти рестораны работали. Но не так, чтобы они издевались над жильцами домов, где расположены эти закусочные», – пояснил заместитель мэра.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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