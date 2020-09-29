«Лучше, чем в Осло и Вене»: президент Сербии оценил крупный градостроительный проект в Белграде

Новый градостроительный проект сделает один из районов сербской столицы «лучше, чем в Осло и Вене». Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич во время осмотра строительства 42-этажной башни, в которой разместится торговый центр «Галерея Белград», передает «Балканист.ру».

Как отметил сербский лидер, проект будет завершен ранее запланированного срока – в ноябре следующего года. «Это крупнейшая строительная площадка не только в Сербии, но и в Юго-Восточной Европе. Здесь трудятся 2850 рабочих, из которых 200 – это иностранцы», – сказал Вучич, обратив внимание, что ранее инвестиции в проект составляли 29%, а сейчас – 67, «и поддержка будет только расти».

Предполагается, что «Галерея Белград» будет крупнейшим торговым центром в регионе. Его площадь составит 300 тысяч квадратных метров с парковкой на 3,6 тысячи мест. Планируется создать три больших пространства для семейного отдыха, 500 баров и кинотеатры.

Контракт о реализации проекта «Белград на воде» на правом берегу Савы в центре Белграда стоимостью около 3,5 млрд евро был подписан в апреле 2015 года представителями правительства Сербии и компании Eagle Hills из ОАЭ. На территории около 177 гектаров будут расположены несколько жилых домов и отелей, торговый центр и башня «Белград» высотой 168 метров.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 29.09.20

Глава МИД Сербии: Лидер косовских сепаратистов будет арестован. / Приштина сорвала брюссельские переговоры с Белградом: Сербия обвинила косовских сепаратистов в лицемерии. / Власти Белграда ограничили работу кафе в жилых домах. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»