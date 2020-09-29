Босния и Герцеговина готова к вступлению в балканский «мини-Шенген»

Власти Боснии и Герцеговины (БиГ) пересмотрели позицию относительного вступления страны в балканский «мини-Шенген». Судя по последним заявлениям, Сараево поддержит эту инициативу и вступит в региональный союз до конца октября, передает «Балканист.ру» со ссылкой на сербские СМИ.

Издание отмечает, что первоначально представители боснийских мусульман считали, что Босния и Герцеговина «не может принять инициативу» сербского члена Президиума БиГ Милорада Додика, так как это грозит известной опасностью потери суверенитета».

В настоящее время, как следует из заявлений председателя Совета министров БиГ Зорана Тегелтия, страна официально станет частью проекта регионально сотрудничества. «В ближайшие две недели мы подготовим для Президиума БиГ свой вариант видения того, как Босния и Герцеговина может присоединиться к «мини-Шенгену» и, надеюсь, что Президиум, будучи органом, ответственным за ведение внешней политики, даст свое согласие на присоединение страны к этому проекту-соглашению», – заявил Тегелтия в одном из своих последних интервью.

«Мини-Шенген» – региональное соглашение о сотрудничестве, предусматривающее свободное передвижение товаров, людей, услуг и капиталов, подписанное между Албанией, Северной Македонией и Сербией. После переговоров в Вашингтоне между Белградом и Приштиной о своей готовности присоединиться к «мини-Шенгену» заявили власти самопровозглашенного Косова.

Сараево, служба информации РИА «Новый День»

Сараево. Другие новости 29.09.20

Генерал НАТО предупредил о рисках появления в Косово Республики Сербской. / «Лучше, чем в Осло и Вене»: президент Сербии оценил крупный градостроительный проект в Белграде. / Глава МИД Сербии: Лидер косовских сепаратистов будет арестован. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»