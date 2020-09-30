Сербия остается без турагентств

Завтра, 1 октября, у всех турагентств Сербии истекает срок лицензий: страховые компании отказались продлить гарантии из-за высоких задолженностей и опасений, что представители туристического бизнеса могут начать процедуру банкротства, в результате чего долги придется погашать страховикам.

Если государство, страховые компании и банки не найдут компромиссное решение, в Сербии не останется ни одного легально действующего турагентства, а граждане потеряют возможность организовать свое путешествие через этих посредников.

Как пишет портал «Вечерние новости», на данный момент в Сербии зарегистрировано 480 турагентств, что, по мнению многих экспертов отрасли, является слишком большим количеством.

Комментируя эту ситуацию, директор Национальной ассоциации туроператоров Александр Cеничич заявил, что в настоящее время турагентства находятся в безвыходной ситуации. По его словам, страховые компании отказались продолжить сотрудничество хотя бы до конца года, а без лицензии организатора путешествий турагентства смогут заниматься только продажей билетов.

Действующий хакон предполагает наличие обязательной гарантии для туроператоров, изменить это правило в данное время невозможно – правительство Сербии будет сформировано только в середине октября.

Белград, Катарина Лане

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