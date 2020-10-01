Сербию пытаются подтолкнуть к новой революции: президент страны выступил с важным заявлением

Инициаторы «Бульдозерной революции» в Сербии, которые грабили страну долгое время, пытаются подготовить новое «5 октября». Об этом заявил сегодня президент Сербии Александр Вучич, комментируя очередные призывы оппозиции снова выйти на улицы с массовым протестом, передает «Балканист.ру».

Издание отмечает, что 5 октября 2000 года блок «Демократическая оппозиция Сербии» организовал в стране так называемую «Бульдозерную революцию», в результате которой Слободан Милошевич был смещен с поста президента Югославии. Это событие принято считать первой в мире «цветной революцией».

По словам Вучича, в Сербии много политиков и подконтрольных им СМИ, которые работают под старыми лозунгами и живут в 1990-х и 2000-х годах. Новое «пятое октября» нужно тем, кто по-прежнему живет в прошлом: они верят, что беспорядки могут помочь им вернуться к власти, заявил сербский лидер.

«Они всю свою жизнь посвятили обвинению кого-то из девяностых, но проблема в том, что они сами так и не вышли из девяностых. За каждым заявлением этих политиков и на первых полосах их газет стоят те, кто больше всего опозорил «пятое октября», – те, кто разбогател, ограбив страну после этого события», – констатировал президент Сербии.

По его оценке, политики, призывающие к новой революции, совершают ужасную ошибку. Глава государства напомнил, что в 2000 году экономика «опустилась на колени», а страна, «разрушенная бомбардировками НАТО, оставленная без надежды и без поддержки союзников», после пятого октября – была разорена.

По словам сербского лидера, в тот период государством буквально управляла мафия, убийства политических деятелей и полицейских происходили почти каждый день – при этом люди, которые тогда устроили революцию, ждут повторения этих событий сегодня.

Вучич обратил внимание, что сейчас Сербия вышла в лидеры Европы по уровню ВВП: страна удерживает эту позицию на протяжении трех последних кварталов, сербский динар стабилен, средняя заработная плата составляет 511 евро, пенсии увеличились на 40%, зарплаты медицинских работников выросли почти на 50%, а к концу следующего года в стране будет построено больше автомагистралей, «чем во времена Тито».

Президент указал, что времена изменились, и теперь правящая элита Сербии уже не может состоять из магнатов и послов, которые раньше «выдавали себя за святых и спасителей». Сейчас в правительство входят лица, которых граждане выбирают по собственной воле. «Вы хотите применить ту же модель свержения власти [что и в 2000-м году] – через беспорядки на улицах, устроенные на деньги олигархов внутри страны и за ее пределами, потому что вы никогда не погружались в суть и не занимались политикой ради народа. Это мы заручились поддержкой народа и прошли в парламент», – подчеркнул президент Сербии, обращаясь к своим политическим оппонентам.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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