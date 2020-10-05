Сербские заключенные примут участие в итальянской неделе моды

Заключённые исправительного учреждения в сербской Сремской Митровице отправят на неделю моды в Торино, которая пройдет с 3 по 9 октября, защитные маски оригинального дизайна. Об этом говорится в сообщении министерства юстиции Сербии.

Заключённые создали 26 стильных масок в швейном цеху исправительного учреждения. Сейчас там работает тридцать человек, отбывающих наказание. Их обучение кройке и шитью проходит с помощью благотворительной организации Help, которая также помогает после окончания срока наказания найти бывшим заключённым работу.

C начала эпидемии вируса COVID-19 отбывающие наказание граждане Сербии изготавливают около 6 000 защитных масок в день для сотрудников и заключенных колоний.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 05.10.20

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