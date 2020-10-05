Овчарка сербского оппозиционера напала на подростка

Сербский актер, бывший глава оппозиционного Движения Cвободныx граждан Сергей Трифунович снова оказался в центре скандала. В Белграде во время прогулки его немецкая овчарка напала на подростка, который пришел играть в мяч в школьный двор.

Собака напрыгнула на подростка, на что актёр и политик отреагировал со смехом, заверяя, что овчарка «хочет лишь поиграть». 17- летнему школьнику пришлось отбиваться от пса, который порвал ему шорты. Трифунович не смог сразу усмирить собаку.

На вопросы сербских журналистов о произошедшем, политик потребовал, чтобы его оставили в покое. «Да, собака напала на него, загрызла, и я его закопал. Отстаньте от меня!» – заявил Трифунович, регулярно попадающий в сводки хроники происшествий.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 05.10.20

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