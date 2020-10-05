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Понедельник, 5 октября 2020, 15:27 мск

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«Ожидаются большие перемены»: партия президента Сербии готовится назвать имя нового премьер-министра страны

Фото: DPA

Сегодня президиум Сербской прогрессивной партии, которую возглавляет лидер страны Александр Вучич, сегодня примет окончательное решение о кадровом составе нового правительства. Накануне президент Сербии дал понять, что нынешние руководители министерств могут потерять свои посты, передает «Балканист.ру» со ссылкой на сербские СМИ.

«Было много эпизодов коррупции, многие работали плохо или вообще не работали. Поэтому мною будут предложены гораздо большие перемены, чем те, которые всеми ожидаются. В этом вы скоро убедитесь», – подчеркнул Вучич.

Ожидается, что после заседания президиума Сербской прогрессивной партии около 8 вечера по белградскому времени президент Вучич назовет общественности имя официального кандидата на пост премьер-министра, который затем представит окончательный состав нового правительства Сербии.

Крайний срок для формирования кабинета министров – 3 ноября

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