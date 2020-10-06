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Вторник, 6 октября 2020, 11:19 мск

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«Революционный прорыв»: в новом правительстве Сербии будет 50% женщин

Фото: srbija.gov.rs

В обновленном правительстве Сербии, которое вновь возглавит Ана Брнабич, появятся два новых министерства – гражданских прав, гендерного равноправия и общественного диалога, а также семьи и демографии, а кадровый состав кабинета министров наполовину будет из женщин. Об этом сообщил президент страны Александр Вучич.

Сербский лидер пояснил, что Брнабич, занимая пост премьера, вела «дисциплинированную и ответственную политику», и теперь, по его предложению, правительство на 50% составят женщины, что станет «революционным прорывом».

Кроме того, глава государства уточнил, что не хотел бы видеть новом правительстве министров, «засидевшихся» на своих должностях – «тех, кто считает, что выкупил свое кресло». «Было много эпизодов коррупции, были те, кто ничего не делал, поэтому в правительстве будет гораздо больше новых лиц, чем ожидалось ранее», – пояснил Вучич.

Предполагается, что на этой неделе в столице пройдет заседание президиума правящей Сербской прогрессивной партии, на котором будет определен кадровый состав обновленного кабинета министров.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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