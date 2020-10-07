Митрополит Черногорско-Приморский госпитализирован с коронавирусом

Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий заразился коронавирусом. Об этом стало известно после планового медицинского обследования, после которого священнослужитель был госпитализирован в клинический центр в Подгорице, передает «Балканист.ру».

По мнению врачей, состояние здоровья митрополита с учетом положительного результата стабильное и находится под контролем. Амфилохий чувствует себя хорошо.

Митрополия Черногорско-Приморская призвала православных верующих молиться за скорейшее выздоровление Амфилохия.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

Подгорица. Другие новости 06.10.20

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