Сербская оппозиция намерена перезахоронить Тито в Хорватии

Одиозный лидер движения «Двери» Бошко Обрадович сделал резонансное заявление о намерении перезахоронить тело югославского лидера Йосипа Броза Тито в Хорватии, «или ещё где-нибудь, откуда он прибыл как убийца и террорист».

Как считает оппозиционер, Дом Цветов (место, где покоится маршал Тито – прим.ред.) «нужно превратить в Музей жертв коммунистического террора после лжеосвобождения Сербии в 1944 году, когда по всей стране начались ликвидации антикоммунистов».

Это заявление Обрадовича, которое он сделал в социальных сетях, вызвало волну возмущения. «O такой стране, какую нам Тито оставил, вам и не мечталось. Такого уважения, которое он снискал, вам никогда не видать!», «Тито отбывал наказание в казематах Королевства Югославии, как раб, а не изображал голодовку два дня, как болван», – указали комментаторы, намекая на события весны, когда Обрадович, объявив «голодовку» в знак протеста на ступенях парламента Сербии, был уличен в приеме пищи в ночное время.

«O каком ложном освобождении от фашистов вы говорите?! Хотите стереть из памяти то, что мы были на стороне победителя во Второй мировой войне?», «Таким высказыванием вы сами себя закопали и останетесь навечно бороться за то, чтобы преодолеть предвыборный порог», «Ленин останется там, где он есть. И Тито тоже, сколько бы Бошко не мутил воду», – заявили пользователи соцсети.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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