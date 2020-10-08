Назначен новый посол Сербии в США

Новым послом Сербии в США назначен Марко Джурич, который до последнего времени занимал должность главы Канцелярии по делам Косово и Метохии при правительстве Сербии, передает «Балканист.ру» со ссылкой на сербские СМИ.

Сообщается, что решение о назначении было принято сегодня на заседании кабинета министров.

Должность посла Сербии в Вашингтоне осталась вакантной после истечения срока полномочий Джерджа Матковича.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 08.10.20

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