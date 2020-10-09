Президент Сербии резко ответил на претензии ЕС

Сербия продолжит проводить самостоятельную политику, невзирая на критику из Евросоюза, где недовольны жесткими мерами, введенными в Сербии во время вспышки коронавируса, а также партнерскими отношениями Белграда с Китаем и Россией, что которые нашли выражение, в том числе, в покупке зенитно-ракетных комплексов «Панцирь». Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, передает «Балканист.ру».

«Я лично настоял на том, чтобы «Панцирь» был куплен, и Сербия усилила свою военную мощь. А сейчас я постараюсь получить еще больше беспилотников из другой «проблемной» страны!» – подчеркнул сербский лидер, имея в виду анонсированную закупку турецких беспилотников Bajraktar.

Президент Сербии также прокомментировал обвинения в якобы чрезмерном применении полицией силы во время разгона беспорядков в Белграде после парламентских выборов. «Я настаивал на том, чтобы к зданию парламента было направлено подкрепление», – подчеркнул Вучич, пояснив, что гражданские протесты являются нормальным явлением, но нападения на полицию недопустимы. «Полиция ничего не применяла, пока они не попытались занять здание Народной Скупщины. Никто не поднимал дубинки, пока на улицах не возник хаос, – сказал Вучич. – Я сделаю все возможное, чтобы и в будущем обеспечить гражданам Сербии все права. Вы все знаете, что я стремился выяснить правду. Они пытались свергнуть правительство, и пусть. Мы работаем честно и ускоряем наш путь к прогрессу».

Отвечая на вопрос о жестких мерах против распространения коронавируса, сербский лидер подчеркнул: «Я боролся за жизни, а жизнь – это самое главное».

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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