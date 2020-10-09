«Выпечка» оппозиции не пользуется популярностью: министр сербского правительства назвал «позором» заявления противников президента

Министр правительства Сербии по социальным вопросам, проблемам занятости и защите ветеранов Зоран Джорджевич назвал позорными утверждения подконтрольных оппозиционеру-олигарху Драгану Джиласу СМИ о брате главы государства. По его оценке, цель таких вбросов – запятнать репутацию президента Сербии Александра Вучича, дискредитировать его работу и поставить под угрозу безопасность его семьи.

«Оппозиция может лгать об Александре Вучиче и его команде сколько угодно, но никто давно не верит в ее сказки», – заявил Джорджевич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

В качестве примера оппозиционного псевдорасследования Джорджевич привел заявления о брате президента Сербии Андрее Вучиче, который, якобы пользуясь связями, будто бы купил известную сеть пекарен. Министр обратил внимание, что эту ложь «испек» именно Джилас. «K счастью, «выпечка» оппозиции не пользуется популярностью, а их «хлеб» по вкусу лишь малой горстке людей. Тот, кто хочет бесплатную рекламу и первую полосу в СМИ Джиласа, всего лишь должен быть хорошим другом Вучича и работать на благо Сербии», – сказал он.

Джорджевич также напомнил о «скандале» вокруг директора Службы внешней разведки Сербии Братислава Гашича. «После того как президент заявил о своем доверии Гашичу, на того обрушилась орда псевдожурналистов, соревнующихся, у кого острее перо. Им больно, когда кто-то любит их страну: это более чем очевидно», – сказал он.

При этом министр обратил внимание, что оппозиционный лидер Драган Джилас разбогател в результате развала страны, и источники миллионных доходов олигарха следует тщательно расследовать. «Джиласу следует начать с себя: пусть объяснит, как он заработал миллионы в то время, когда все разваливалось, при этом ничего не делая. Ему следует публично извиниться перед Вучичем, его семьей и друзьями. Вместо того, чтобы постоянно придумывать и готовить «жирную выпечку», пусть даст несколько реальных советов, как улучшить жизнь граждан», – указал Джорджевич.

«В отличие от Драгана Джиласа, Александр Вучич не раз доказывал, что действительно работает, чтобы обеспечить лучшие условия жизни и труда в нашей стране. Сколько бы единомышленники Джиласа ни лгали, им не удастся прийти к власти. Мы продолжим делать все возможное в интересах граждан и нашей Сербии», – заключил министр.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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