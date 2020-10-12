Сербия готовится к новой вспышке коронавируса

Наступающая неделя для Сербии будет ключевой в борьбе с распространением вируса COVID-19. Об этом заявил эпидемиолог Бранислав Тиодорович. По его словам, рост заболеваемости вынудит власти ужесточить меры безопасности.

«Если мы получим около 500 заболевших в сутки, неминуемо ужесточение мер безопасности. Школы и вузы должны будут полностью перейти на онлайн обучение. Мы будем изучать географическое распространение вируса и, возможно, в очагах заболевания придётся закрывать отдельные районы города. В комендантском часе необходимости нет, но рестораны и кафе, а также кинотеатры и театры закрыть придётся. Кроме того, нам придётся отменить все культурные мероприятия. Повторю, что мы будем смотреть вспышки коронавируса по городам и принимать решения индивидуально», – пояснил сербский эпидемиолог, отметив, что, например, в подобных мерах не нуждается город Пирот, где за три месяца зафиксировано всего восемь случаев заболевания.

Тиодорович также уточнил, что госпитализация заболевших держится на низком уровне, что значит все большее появление заражённых с лёгкой формой заболевания или без симптомов. По его словам, значительное число случаев заражения фиксируется среди людей от 20 до 40 лет.

«Мы все ещё надеемся избежать июльских показателей, сейчас, как никогда, важна ответственность граждан и соблюдение мер безопасности. Третья волна эпидемии продлится до Нового года. Грядут холода и люди больше времени будут находиться в помещениях, что вызывает риск обширного распространения болезни», – предупредил Тиодорович.

Как считает эпидемиолог, огромную опасность представляют семейные праздники, на которые сербы традиционно собирают десятки гостей. «Хозяин обязан обеспечить расстояние между гостями хотя бы полтора метра. И свести количество людей хотя бы к тридцати. Однако в случае вспышки мы будем вынуждены обязать граждан не собираться более пяти человек в одном помещении», – подчеркнул Тиодорович.

За последние сутки в Сербии выявлено 102 новых случая коронавируса, 315 человек госпитализировано, один пациент скончался.

Белград, Катарина Лане

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