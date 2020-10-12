Новое правительство Сербии продолжит курс на развитие стратегического партнерства с Китаем

Обновленное правительство Сербии продолжит развивать стратегическое партнерство с Китаем. Об этом заявила премьер-министр Ана Брнабич в беседе директором Управления Центральной комиссии по иностранным делам Китая Ян Цзечи.

«Сербия получит новый состав правительства в ближайший период, к 3 ноября это точно случится, и я могу гарантировать, что новое правительство, как и предыдущее, будет привержено стратегическому партнерству и дальнейшему развитию дружественных отношений между нашими двумя странами», – сказала Брнабич.

Премьер-министр обратила внимание, что китайские партнеры работают в Сербии над многими проектами, в том числе по строительству дорог и мостов, и выразила благодарность компаниям из КНР, которые инвестировали в Сербию, что позволило сохранить десятки тысяч рабочих мест и создать несколько тысяч новых.

«Спасибо за то, что просили нас провести сегодня не только протокольную встречу, но и очень важный разговор, чтобы обсудить все совместные проекты и планы на будущее», – отметила Брнабич.

Ян Цзечи, в свою очередь, отметил, что за последние годы Сербия достигла прогресса и успехов в социально-экономическом развитии. «Вы давно выступаете за улучшение практического сотрудничества между Сербией и Китаем. Недавно вы отметили 71-ю годовщину основания Китайской Народной Республики с президентом Сербии и министрами в посольстве Китая в Белграде. Мы искренне благодарны за это», – сказал он.

Белград, Дмитрий Лане

Белград. Другие новости 12.10.20

В Северной Македонии готовятся антиправительственные акции протеста. / Экс-«премьер» Косово подтвердил «президентские» амбиции. / Сербия готовится к новой вспышке коронавируса. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»