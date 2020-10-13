Балканы накрыло первым снегом

В сербских муниципалитетах Приеполье и Hова Bарош недалеко от границы с Черногорией выпал первый снег. Горный хребет Tара также оказался под снежным покровом. Метеорологи предупреждают об обильных осадках по всей Сербии, которые угрожают разливом небольших рек.

Представитель Республиканского метеорологического бюро Деян Bладикович сообщил, что за последние сутки в Сербии выпало от 20 до 40 литров осадков на 1 кв метр. Утром в Белграде из-за плохой видимости и ливня произошел транспортный коллапс.

В соседней Боснии и Герцеговине снегом покрыты горнолыжный курорт Яхорина, горы Bлашич, Игман, Биелашница. Боснийские метеорологи сообщили, что первый снег пролежит недолго, в ближайшие дни прогнозируются дожди.

Очевидцы сообщают о выпавшем снеге в Хорватии и Словении.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 13.10.20

Косовские сепаратисты устроили гей-парад. / Ответная мера: МИД России выдворяет двоих болгарских дипломатов. / Новое правительство Сербии продолжит курс на развитие стратегического партнерства с Китаем. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»