Глава представительства ЕС в Сербии ушел на коронавирусную изоляцию

Глава представительства EC в Сербии Сэм Фабрици вынужден соблюдать меры самоизоляции из-за коронавируса. Об этом еврочиновник сообщил сегодня на онлайн-конференции о сотрудничестве Евросоюза и Сербии в области образования.

Ранее стало известно, европейский комиссар по вопросам расширения и добрососедства Оливер Bархели, недавно посетивший Сербию и другие страны балканского региона, также был вынужден на две недели прекратить все контакты из-за болезни своего сотрудника.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 13.10.20

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