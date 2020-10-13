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Вторник, 13 октября 2020, 12:55 мск

Новости Балканы

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Глава представительства ЕС в Сербии ушел на коронавирусную изоляцию

Фото: europa.rs

Глава представительства EC в Сербии Сэм Фабрици вынужден соблюдать меры самоизоляции из-за коронавируса. Об этом еврочиновник сообщил сегодня на онлайн-конференции о сотрудничестве Евросоюза и Сербии в области образования.

Ранее стало известно, европейский комиссар по вопросам расширения и добрососедства Оливер Bархели, недавно посетивший Сербию и другие страны балканского региона, также был вынужден на две недели прекратить все контакты из-за болезни своего сотрудника.

Белград, Катарина Лане

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Балканы, В мире, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Политика, Европа, Коронавирус из Китая, Сербия,