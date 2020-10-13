Монархисты Сербии призвали «стереть» границу с Республикой Сербской

Движение за обновление Королевства Сербии (ПОКС) выступило с жесткой критикой заявления премьер-министра Албании Эди Рамы о планах «отменить границу с Косово» и отдать порт Дуррес в пользование приштинским властям. Как считают монархисты, только Сербия может определять границы в Косово в соответствии с международным правом, гарантированным резолюцией 1244 Совета Безопасности ООН.

«В противном случае, если будет поддержано заявление Эди Рамы о том, что «Дуррес станет портом Косово», Сербия может отозвать свои гарантии по Дейтонскому соглашению и по тому же принципу отменить границу с Республикой Сербской», – заявил глава сербских монархистов Жика Гойкович.

Напомним, Республика Сербская находится в составе Боснии и Герцеговины на правах энтитета и её статус гарантирован Дейтонским соглашением – рамочным договором о мире, подписанным в 1995 году президентом Боснии и Герцеговины Алиёй Изетбеговичем, президентом Сербии Слободаном Милошевичем и президентом Хорватии Франьо Туджманом.

Сербия всегда выступала за соблюдение международных обязательств, в отличие от косовских сепаратистов.

Кроме того, объединение Косово и Албании жестко осудил российский МИД, прямо заявив об угрозе стабильности в регионе. «Складывается недвусмысленное впечатление, что, несмотря на сомнительный и рискованный характер своего «сближения», тиранские и приштинские власти продолжают гнуть великоалбанскую линию, чем бы они ни драпировали собственные планы. Подобные действия представляют реальную угрозу миру и стабильности в Балканском регионе», – подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

Белград, Катарина Лане

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