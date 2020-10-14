Сербия вышла в лидеры по запасам золота в регионе

Сербия вышла в лидеры по объему запасов золота среди балканских стран, согласно данным Всемирного золотого совета. Народный Банк Сербии обладает 32 тоннами драгоценного металла стоимостью 1,6 млрд евро.

Если составить в одну линию все золотые слитки весом 12,5 кг из резервов Сербии, их длина составит 450 метров и займёт больше половины пешеходной улицы Кнез Mихайловой в Белграде.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил что страна должна наращивать золотые резервы, чтобы обеспечить финансовую стабильность. За год Сербии удалось приобрести 11 тонн золота.

Далее в рейтинге золотых запасов следует Северная Македония, обладающая 6,89 тоннами золота, Словения – 3,17 тонны, Босния и Герцеговина – 2,98 тонны.

В резерве Черногории чуть больше 1 кг золота, оставшегося со времен Югославии. У Хорватии вообще нет золотого запаса. Последние остатки страна продала в 2001 году за 146 млн долларов. Сегодня за свой золотой запас Хорватии удалось бы выручить гораздо больше – 710 млн долларов.

Белград, Катарина Лане

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