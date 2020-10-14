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Среда, 14 октября 2020, 13:28 мск

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МВФ ожидает минимальное падение экономики Сербии

Фото: seenews.com

Сербию ожидает гораздо меньший экономический спад, нежели ожидалось ранее. К такому выводу пришли эксперты Международного валютного фонда (МВФ), передает «Балканист.ру».

Согласно обновленному прогнозу, Сербия столкнется с экономическим спадом в 2,5%, вместо падения на 3%, что является самым оптимистичным развитием ситуации в регионе. В Боснии и Герцеговине ожидается снижение экономики на 6,5%, в Хорватии – на 9%, в Словении – на 6,7%, а в Албании – на 7,5%. Немногим лучше прогноз для Северной Македонии – минус 5,4%, в Румынии и Болгарии – минус 4%.

Самые неутешительные прогнозы МВФ касаются Черногории. Этой стране грозит почти в шесть раз большее падение экономических показателей, чем Сербии, – на 12%.

Негативные прогнозы приводятся и для развитых стран Западной Европы. У Франции и Великобритании показатели снизятся на 9,8%. Чуть меньше у Германии – около 6%. Экономика США предположительно «упадет» на 4,3%.

В то же время, согласно оценке МВФ, экономика Китая вырастет на 1,9%.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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