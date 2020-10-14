Белград готов предоставить гражданство Сербии для жителей Республики Сербской

Правящая сербская Прогрессивная партия поддержала идею члена президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорада Додика о предоставлении гражданства Сербии жителям Республики Сербской. Об этом заявил заместитель главы партии Милош Вучевич. По его словам, соответствующие изменения в законодательство обсудят в Сербии на самом высоком уровне.

«Это хорошая идея. Я лично сторонник такого изменения действующего закона», – сказал Bучевич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Политик выразил уверенность, что президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Ана Брнабич также поддержат инициативу. «Для этого нет абсолютно никаких препятствий, причем речь не только о сербах из Республики Сербской, но и обо всех сербах региона. Хорватия и Венгрия уже провели нечто подобное. Так, Венгрия даёт гражданство всем венграм, родившимся на территории бывшей Австро-Венгрии. Почему бы Сербии не рассмотреть предложение Милорада Додика и не предложить гражданство всем своим соотечественникам, где бы они ни проживали? И сербы из Республики Сербской, безусловно, занимают одно из первых мест в этом списке», – сказал Вучевич.

По его мнению, такое нововведение «было бы хорошо для всего региона». «Я не знаю почему, но всякий раз, когда сербы из Сербии и Республики Сербской сотрудничают, это для некоторых становится проблемой. Всегда есть кто-то, кто якобы чувствует угрозу, поэтому мы должны как-то оправдываться. Но, на мой взгляд, этот страх, исходящий от боснийских политиков, имеет эмоциональную природу, а не рациональную, потому что Сербия постоянно подчеркивает, что она признает БиГ и что является гарантом соблюдения Дейтонского соглашения», – подчеркнул Вучевич.

Республика Сербская входит в состав Боснии и Герцеговины на правах энтитета и имеет общие границы с Сербией. Ранее член президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик предложил Белграду рассмотреть вопрос о предоставлении гражданства Сербии жителям Республики Сербской. В ряде заявлений политик также подчеркивал, что Республика Сербская готова выйти из состава Боснии и Герцеговины.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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