Александр Вучич: США не изменят отношение Сербии к агрессии НАТО

Сербия не изменит позицию по отношению к агрессии НАТО в 1999 году, несмотря на сотрудничество с США и готовность Вашингтона оказать помощь в восстановлении пострадавших от бомбардировок зданий в Белграде. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в онлайн-интервью ТАСС.

«Наше отношение [к событиям 1999 года] нисколько не изменилось. Напротив, это все больше ощущается. Вместе с тем мы должны смотреть в будущее, и мы принимаем эту помощь в восстановлении, но нашей оценки тех событий это нисколько не изменит», – подчеркнул Вучич, отвечая на вопрос, о том, является ли предложение спецпредставителя США по мирным переговорам между Сербией и Косовом Ричарда Гренелла восстановить разрушенное во время бомбардировок НАТО здание Генштаба Минобороны Сербии «платой» за агрессию.

Вучич также обратил внимание, что откровенно обсуждает этот вопрос с западными партнерами и, в отличие от предыдущих руководителей Сербии, называет агрессию НАТО по отношении к Югославии своим именем.

Президент Сербии также подчеркнул, что военный нейтралитет является единственной опцией для сохранения независимости Сербии. «Республика Сербия придерживается военного нейтралитета в соответствии с решением парламента, и этот момент также был закреплен впервые в стратегических документах. И суть именно в том, что Сербия действительно военно-нейтральна и в соответствии с этим принципом выстраивает свою политику. И мы верим, что только так мы сможем сохранить свою свободу и независимость и обеспечить свое будущее», – сказал Вучич.

В ночь с 29 на 30 апреля 1999 года самолеты НАТО уничтожили несколько ключевых городских объектов, включая Белградскую телебашню, здания республиканского и югославского МВД, жилые массивы в центральном районе Врачар, а также комплекс зданий Генштаба и Минобороны. По данным сербских СМИ, в результате бомбардировок в ту ночь погибли не менее 3 человек, 40 получили серьезные ранения. После окончания бомбардировок здания не были восстановлены и до сих пор остаются своеобразным памятником агрессии стран НАТО против Югославии.

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