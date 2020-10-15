Футболистам сборной Сербии за победу над шотландцами обещана солидная премия

Футболистам сборной Сербии выплатят по 100 тысяч евро призовых за победу над командой Шотландии и выход в финальную стадию чемпионата Европы. решающий матч пройдет в Белграде 12 ноября, передает «Балканист.ру» со ссылкой на сербские СМИ.

По мнению спортивных аналитиков, победа для сборной Сербии важна по трем причинам, одна из которых многолетнее отсутствие на чемпионате Европы с 2000 года. Во-вторых, стоимость сербских игроков значительно вырастет на европейском рынке. Наконец, есть шанс, что фанаты простят сборную за все предыдущие неудачи.

Премия за недавнюю победу над сборной Норвегии в Осло для каждого сербского футболиста составила 25 тысяч евро.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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