Власти Белграда отказались открыть общественные туалеты

На фоне угрозы распространения коронавируса власти Белграда приняли решение оставить закрытыми все общественные туалеты. Городской штаб по чрезвычайным ситуациям считает, что эти объекты инфраструктуры представляют повышенную опасность заражения инфекцией.

В то же время, как пишет «Балканист.ру», многочисленные кафе и рестораны города ведут максимально приветливую политику и, как правило, не отказывают в посещении уборной даже тем, кто не является клиентом.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 15.10.20

Футболистам сборной Сербии за победу над шотландцами обещана солидная премия. / «Когда настанет время, все будет официально объявлено»: посол России в Сербии подтвердил планы Путина посетить Белград. / Коронавирус в Хорватии бьет рекорды. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»