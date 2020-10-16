Патриарх Ириней: президента Сербии судят за измену, которую он не совершал

Президент Сербии Александр Вучич показал себя ответственным государственным деятелем в решении косовской проблемы и многим другим вопросам. Об этом заявил глава Сербской православной церкви (СПЦ) Ириней. По его словам, в течение восьми лет он слышал, что Вучич «готовится предать» Косово и Метохию, но бессмысленно заранее осуждать человека за то, чего он не делал, и только потому, что некоторые думают, что он это совершит.

Патриарх убежден, что главную оценку деятельности президента Сербии дали граждане на парламентских выборах, когда 21 июня победила Сербская Прогрессивная партия во главе с Вучичем.

Комментируя Соглашение о нормализации экономических отношений между Белградом и Приштиной, подписанное 4 сентября в Вашингтоне, глава СПЦ подчеркнул, что США могут сыграть значительную роль в достижении компромисса между сербами и албанцами.

«Это великая политическая, экономическая и военная сила, которая до сих пор была исключительно на стороне албанцев, несмотря на наши просьбы о том, чтобы кризис в Косово и Метохии рассматривался объективно. Я думаю, что сербам и албанцам следует предоставить возможность договариваться обо всем без навязывания решения в интересах только одного народа. В этом отношении Соединенные Штаты могут сыграть огромную историческую роль», – сказал Патриарх Сербский.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 16.10.20

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