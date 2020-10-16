В Сербии ужесточен масочный режим

В Сербии на фоне роста заболеваемости коронавирусом ужесточен масочный режим. Согласно распоряжению Кризисного штаба страны, средства защиты теперь обязательны не только в помещениях, но и на улице. Штраф за нарушение составляет 5000 динаров, или 3900 российских рублей, передает «Балканист.ру».

Вместе с тем, как предполагается, местным органам власти будет запрещено выдавать разрешения на собрания граждан. С понедельника, 19 октября, временный госпиталь, построенный военными в белградском концертном комплексе «Арена», снова будет готов к приему инфицированных вирусом COVID-19.

По последним данным, в Сербии за сутки зафиксировано 203 новых случая заражения коронавирусом. Два пациента умерли.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 16.10.20

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