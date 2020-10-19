Белград и Любляну свяжет скоростная железная дорога

Мэры Белграда и Любляны Зоран Радоичич и Зоран Янкович подписали соглашение о намерениях, которое предполагает строительство скоростной железной дороги между столицами Сербии и Словении.

Как предполагается, этот документ будет передан европейской комиссии и правительствам Австрии, Италии, Словении, Сербии, Болгарии и Турции.

«Пандемия, поразившая весь мир, принесла городам и штатам новые проблемы, связанные с планированием движения, строительством и управлением транспорта. Городская мобильность и экологически чистый трафик, при этом быстрый и удобный для пользователей, – это приоритеты для всех нас», – сказал Радойчич.

По его мнению, что подобные проекты в будущем станут появляться все чаще.

Белград, Катарина Лане

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