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Понедельник, 19 октября 2020, 17:12 мск

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Сербия попала в «красную» зону по заболеваемости covid-19

Сербия включена в «красную зону» по заболеваемости коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC). Это значит, что за последние две недели в стране было выявлено 30 заболевших covid-19 на 100 тысяч населения, передает «Балканист.ру».

Сербские эпидемиологи не исключают перехода страны и следующую – «фиолетовую» группу стран, где фиксируется 50 случаев заражения на 100 тысяч человек. Как считает врач Петар Kочович, в начале ноября Сербию может ждать третья волна эпидемии коронавируса. Такие прогнозы эксперт сделал на основе математических расчётов.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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