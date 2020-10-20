Правительство Сербии планирует повышение зарплаты бюджетникам и пенсий

Сотрудникам бюджетных организаций и учреждений Сербии с января 2021 года будет повышена заработная плата. Об этом сообщил министр финансов страны Синиша Мали. По его словам, запланировано увеличение на шесть процентов, решение затронет 600 тысяч граждан.

Как пишет «Балканист.ру», зарплата врача в поликлинике составит примерно 689 евро, директора школы – 586 евро. Доходы вырастут у учителей, медсестер, военных, сотрудников полиции и судов.

«Средняя зарплата по стране к апрелю-маю составит 540 евро. Напомню, в 2012-2013 годы она была около трехсот евро. Сербия станет единственной страной в Европе, которая в состоянии поднять зарплаты бюджетникам во время эпидемиологического кризиса», – заявил Мали.

Министр уточнил, что пенсионеров также ждет 6-процентная прибавка к пенсии.

Ранее Международный валютный фонд признал Сербию ведущей в Европе по темпам экономического роста.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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