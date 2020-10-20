Сербия отмечает день освобождения Белграда от фашистских войск

Сегодня президент Сербии Александр Вучич возложил цветы к памятнику Неизвестному солдату в мемориальном комплексе Aвала в Белграде. В книге памяти глава государства оставил запись.

«Бессмертные освободители, прошедшие десятилетия не умаляют величия вашего подвига. Благодаря вашему мужеству и великой жертве, Белград сегодня живет как свободный город в нашей независимой Сербии. Это город, в котором люди видят свое будущее и будущее своих детей. Сегодняшний Белград и Сербия показывают, что ваша жертва не была напрасной. Герои, вечная вам слава и спасибо за свободу!» – отметил президент Сербии, слова которого цитирует «Балканист.ру».

В ожесточённых боях Белградской операции, длившейся с 28 сентября по 20 октября 1944 года, Народно-освободительная армия Югославии и Красная армия СССР потеряли в общей сложности 3 893 бойцов. Каждый год 20 октября в сербской столице вспоминают героев, отдавшиx свои жизни.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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