СМИ: Сербская диаспора в США может сыграть ключевую роль на выборах американского президента

Сербская диаспора в США может сыграть ключевую роль на выборах американского президента. Голоса 750 тысяч сербов, которые сосредоточены в ключевых штатаx – Аризоне, Огайо, Мичигане, Висконсине, Флориде и Пенсильвании – могут оказаться решающими, говорится в статье американского издания Wall Street International, которую цитирует «Балканист.ру».

В публикации отмечается, что представители Демократической партии, которые руководили США во время натовских бомбардировок Югославии, сделали все, чтобы «обнулить» репутацию американского государства в глазах сербского народа: политика эпохи нынешнего кандидата на пост президента США Джо Байдена в отношении Сербии была воспринята многими сербскими американцами как пощечина. «Сербы Америки помнят позицию г-на Байдена по отношению к Сербии во время конфликта 1999 года. В течение 78 дней авиация НАТО безжалостно бомбила объекты по всей Сербии, оказывая поддержку албанским повстанцам, в нарушение Устава ООН и без санкции Совета Безопасности ООН. Сербы не забыли, что г-н Байден с энтузиазмом поддержал кампанию бомбардировок, которые велись по преимущественно гражданским целям, что привело к массовым жертвам и серьезному повреждению инфраструктуры», – говорится в статье.

В настоящее время отношения США и Сербии восстанавливаются, что играет в плюс действующему президенту Дональду Трампу, который выдвинут Республиканской партией. Издание напоминает, что недавно было подписано соглашение об урегулировании экономических проблем между Белградом и Приштиной, что имеет большое значение для сербских американцев. Многие из их соотечественников были свидетелями разграбления сербских церквей в Косово и Метохии и осквернения православных кладбищ, когда большинство сербов были вынуждены стать беженцами.

Директор по стратегическому партнерству международной гуманитарной организации «28 июня» Ана Петрониевич считает, что настроения по поводу косовской проблемы могут повлиять на голосование многих сербов на избирательных участках.

Напомним, 3 августа стартовала кампания «Сербы за Трампа», цель которой – мобилизовать около миллиона граждан США сербского происхождения, чтобы помочь действующему президенту переизбраться на новый срок.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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