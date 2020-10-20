Президент Сербии назвал имя будущего спикера Скупщины

Спикером обновленного сербского парламента станет лидер Социалистической партии, бывший министр иностранных дел страны Ивица Дачич. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич по итогам заседания президиума правящей Сербской прогрессивной партии.

Глава государства отметил, что их взгляды с Дачичем разошлись относительно будущего правительства, и уточнил, что все-таки принял предложения лидера социалистов. При этом Вучич подчеркнул, что Сербской прогрессивной партии важны партнеры по коалиции, передает «Балканист.ру».

По словам президента Сербии, персональный состав кабинета министров Сербии станет известен в воскресенье, 25 октября.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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