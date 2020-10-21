В Сербии растет заболеваемость коронавирусом

В Сербии за минувшие сутки после тестирования 7 242 человек выявлено 326 новых случаев коронавируса, двое пациентов скончались. Большинство заболевших обнаружено в Белграде, который считается главным очагом заражения.

Эпидемиолог Бранислав Тиодорович обратил внимание, что в последнее время болеют, в основном, молодые люди, у которых клиническая картина охаракеризована легкими симптомами или даже полным их отсутствием.

Директор белградской поликлиники в районе Палилула, выполняющей функцию ковид-лаборатории, Александр Cтоянович со своей стороны сообщил, что все ещё встречаются пациенты, которые не знают, что такое коронавирус. По его словам, рост заболеваемости вызван осенними праздниками, на которых не соблюдаются меры предосторожности. «Любые собрания приводят к вспышке коронавируса», – предупредил врач.

Член Кризисного штаба страны, эпидемиолог Предраг Кон в очередной раз призвал граждан носить маски, подчеркнув, что эта мера, при соблюдении человеком дистанции, обеспечивает защиту от вируса почти на 99 процентов. «Позиция ВОЗ в начале пандемии заключалась в том, что использовать маску имеет смысл только для инфицированного человека, чтобы предотвратить передачу заразы. Сегодня говорят, что, если все носят маски и держатся на расстоянии, степень защиты приближается к 99%, – пояснил Кон.

Стоит отметить, что Сербская Православная Церковь уже призвала отмечать религиозные праздники в узком кругу.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 20.10.20

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