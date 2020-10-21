Стало известно, кто возглавит министерство финансов в новом правительстве Сербии

Министр финансов Сербии Синиша Мали сохранит за собой должность в обновленном составе правительства. Об этом сообщил сам глава сербского минфина. По его словам, президент Александр Вучич одобрил предложение премьер-министра Аны Брнабич продлить его мандат на второй срок.

«Вчера вечером у меня был разговор с назначенным премьер-министром, и мне предложили продолжить руководство финансовым ведомством. Так что да, я буду частью нового правительства, и для меня это большая честь», – сказал Мали, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Министр подчеркнул, что экономические реформы не могут быть остановлены. «Нам нужно бороться, впереди нас ждут очень трудные полтора года», – заявил министр финансов Сербии, заверив, что правительство будет «бороться за каждое рабочее место» в стране.

«Мы должны продолжать тенденцию экономического роста. Вспомните, еще несколько лет назад мы были одними из последних в регионе по его темпам, а в этот тяжелый год стали первыми. У нас амбициозные и четко определенные цели. Мы хотим построить новые шоссе, новые железные дороги, чтобы оживить страну. Мы постараемся из всех сил реализовать все намеченное, чтобы в конце 2025 года средняя зарплата в Сербии составила 900 евро», – сказал Мали.

Он также отметил, что обновленное правительство Сербии проработает полтора года до новых выборов в Скупщину, которые пройдут одновременно с президентскими в апреле 2022 года. Мали пояснил, что в 2022 году также состоятся выборы в парламент Белграда, и государство не хочет проводить отдельно три избирательные кампании, чтобы сэкономить бюджетные средства.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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