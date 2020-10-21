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Среда, 21 октября 2020, 12:41 мск

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«Жизненные показатели вселяют надежду»: митрополит Черногорско-Приморский выздоравливает после заражения covid-19

Фото: сайт Будимлянско-Никшичской епархии СПЦ

Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий выздоравливает после заражения коронавирусом. Тест на COVID-19 показал отрицательный результат.

«Все жизненные показатели стабильны и вселяют надежду. Безусловно, процесс выздоровления митрополита Амфилохия все ещё продолжается. Необходимо устранить последствия, вызванные коронавирусом. В первую очередь, окончательно вылечить пневмонию, которая отступает уже несколько дней», – сообщили в черногорской епархии Сербской православной церкви, передает «Балканист.ру».

Предполагается, что митрополит Черногорско-Приморский, о заболевании которого стало известно 7 октября, продолжит лечение в Клиническом центре в Подгорице.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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