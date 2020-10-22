Премьер-министр Сербии возьмет на себя функции министра иностранных дел

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич будет временно исполнять обязанности министра иностранных дел. Завтра, 23 октября, нынешний шеф сербской дипломатии Ивица Дачич передаст свои полномочия в связи с назначением на должность спикера парламента.

Как предполагается, окончательный состав кабинета министров Сербии будет сформирован до конца текущей недели.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 22.10.20

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