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Четверг, 22 октября 2020, 12:14 мск

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Премьер-министр Сербии возьмет на себя функции министра иностранных дел

Фото: DPA

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич будет временно исполнять обязанности министра иностранных дел. Завтра, 23 октября, нынешний шеф сербской дипломатии Ивица Дачич передаст свои полномочия в связи с назначением на должность спикера парламента.

Как предполагается, окончательный состав кабинета министров Сербии будет сформирован до конца текущей недели.

Белград, Катарина Лане

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