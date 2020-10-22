В Сербии зафиксирован рекордный прирост новых случаев коронавируса

Накануне в Сербии выявлено 512 новых случаев заболевания коронавирусом, что является максимальным числом с начала эпидемии и в полтора раза больше, чем данные за 20 октября. Эпидемиологи считают, что пик заболеваемости будет наблюдаться ноябре-декабре, передает «Балканист.ру» со ссылкой на сербское издание «Политика».

Согласно последним данным, число летальных исходов от последствий COVID-19 в Сербии достигло 781. Процентный показатель смертности от коронавируса на территории страны составляет 2,10%. Лечение в больницах проходят 490 пациентов, 27 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. С начала эпидемии в Сербии протестировано 1 256 531 человек, при этом наличие вируса было обнаружено у 37 120 обратившихся.

По итогам сегодняшнего заседания Кризисного штаба по борьбе с эпидемией коронавируса принято решение не вводить новых ограничительных мер. «Мы не ужесточили существующие меры, но будем строже контролировать их соблюдение», – пояснил позицию властей врач Срджа Янкович.

По его словам, обязательного предъявления ПЦР-теста для всех прибывающих в Сербию пока не вводится. «Пока в этом нет потребности. Мы еще можем многое сделать, и многое зависит от нас», – указал Янкович.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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