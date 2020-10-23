«Выглядит красивее, чем знаменитая Айя-София»: президент Сербии оценил главный храм страны

Президент Сербии Александр Вучич и Патриарх Сербский Ириней побывали в главном храме страны – Соборе Святого Саввы, в котором завершаются реставрационные работы. «Наш храм выглядит красивее, чем знаменитая Айя-София и, как сказал Патриарх, нет слов, чтобы описать всю эту красоту», – сказал Вучич, отметив, что «здесь более пятидесяти миллионов кусочков смальты, 320 тонн мозаики».

Примечательно, что оформлением собора занимались российские и сербские мастера под руководством народного художника РФ Николая Мухина. Один из кусочков мозаики был установлен лично президентом РФ Владимиром Путиным во время его последнего визита в Белград, передает «Балканист.ру».

Сербский лидер отметил, что скоро каждый сможет оценить великолепие главного православного символа страны.

Предполагается, что во время визита в Белград 28-29 октября в храме Святого Саввы побывает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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