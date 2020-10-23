В правительстве Сербии может появиться министерство поддержки села

Группа депутатов сербского парламента направила президенту страны Александру Вучичу предложение создать в обновленном правительстве министерство поддержки села. Эту инициативу поддержало 166 депутатов парламентской группы «Александр Вучич – за наших детей». Предполагается, что обсуждение этой идеи в Скупщине пройдёт завтра.

Президент Сербии неоднократно высказывался о необходимости дополнительных мер поддержки селян. «Для Сербии село имеет жизненно важное значение», – заявил Вучич в прошлом году накануне формирования специальной комиссии, которая занимается проблемами сельских жителей.

Если новое ведомство по поддержке села будет создано, то в новом правительстве Сербии будет 21 министерство. Формирование кабинета министров должно завершиться в конце этой недели.

Белград, Катарина Лане

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