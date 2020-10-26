Сербия вошла в десятку мировых государств с самым гармоничным правительством

Сербия вошла в десятку государств мира, правительства которых сбалансированы по гендерному признаку. Об этом пишет влиятельное американское агентство Bloomberg.

Напомним, в новом кабинете министров Сербии во главе с Аной Брнабич половину руководящих должностей, а именно десять, займут женщины. Они будут заниматься ключевыми вопросами в стране: управлять министерствами энергетики, экономики, культуры, защиты окружающей среды, труда и гражданских прав.

Всего в правительстве Сербии 21 министерство, включая три новых: министерство по проблемам села, по вопросам семьи и демографии, а также ведомство, которое будет заниматься гражданскими правами и общественным диалогом.

Bloomberg также обращает внимание, что премьер-министром Сербии с 2017 года является Ана Брнабич, которая стала первой в истории страны женщиной, возглавившей кабмин. Кроме того, в статье упомянут тот факт, что в новом созыве парламента Сербии из 250 депутатских мест две пятых также заняли женщины.

Белград, Катарина Лане

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