Балканский регион «горит»: в Сербии продолжается подъем заболеваемости коронавирусом

В Сербии продолжается подъем заболеваемости коронавирусом: количество заразившихся превысило 67 человек на 100 тысяч граждан. Врачи предупреждают, что систему здравоохранения, как и всю страну, ждут тяжелые дни, переадет «Балканист.ру».

Как отметил член Кризисного штаба Сербии, эпидемиолог Бранислав Тиодорович, через 10-15 дней в больницы начнут поступать на лечение пожилые люди с хроническими болезнями. «Люди будут умирать. Мы в шаге от того, чтобы ввести обязательный PCR-тест для въезжающих в Сербию, так как регион буквально «горит», и у нас растёт число случаев заражения. Когда оно перешагнет рубеж 5 тысяч заболевших на 100 тыс граждан, не исключено, что мы снова введем комендантский час», – сказал Тиодорович.

Комментируя ситуацию, президент Сербии Александр Вучич заверил, что власти готовятся к наплыву больных – до 1 декабря откроются две новые сovid-больницы. При этом глава государства уточнил, что в настоящее время ведутся переговоры сразу с несколькими государствами о покупке вакцины от коронавируса.

«Я приму первую [вакцину], которая прибудет в Сербию. Не имеет значения, кто окажется ее производителем, главное, чтобы люди поняли, насколько это важно. Ана [Брнабич, премьер-министр] примет вакцину другого производителя, кто-то ещё – третьего, нам не важно. Главное, чтобы все люди смогли это сделать», – подчеркнул Вучич.

Президент Сербии уточнил, что вакцина от коронавируса будет бесплатной, ее сразу получат работники «групп повышенного риска» – врачи, полицейские и военнослужащие, после чего – остальные граждане.

За минувшие сутки в Сербии выявлено 614 заражённых. Главным очагом по-прежнему остаётся Белград. Сложная ситуация также в Крагуеваце и Hови-Cаде.

В соседних странах – Хорватии и Словении, количество заражённых превысило тысячу в сутки. В Словении вводится запрет на перемещение между муниципалитетами.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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