Балканские государства намерены отменить роуминг

Государства Балканского региона намерены отменить роуминг. Такая договоренность достигнута на третьем Цифровом саммите, передает «Балканист.ру».

Генеральный секретарь Регионального совета по вопросам сотрудничества Mайлинда Брегу сообщила, что первый шаг к отмене роуминга между странами Западных Балкан был сделан в 2019 году, когда было подписано Белградское соглашение, которое предполагает постепенную отмену «мобильных границ» в регионе. На финальном этапе планируется уменьшить цены на услуги операторов между балканскими государствами и Евросоюзом.

Детали планируется обсудить во время саммита лидеров стран Западных Балкан и Евросоюза, который запланирован в Софии 10 ноября.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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