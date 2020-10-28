Президент Сербии обратился к согражданам в связи с ростом заболеваемости covid-19

Президент Сербии Александр Вучич выступил с обращением к согражданам в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. На днях в стране зафиксирован антирекорд: за сутки заразилось более тысячи человек. «Я не могу сказать, что мы держим эпидемию под абсолютным контролем, но мы совершенно точно контролируем её. Прошу граждан проявить ответственность не только за свои жизни, но и за жизни наших врачей», – сказал он.

Вместе с тем сербский лидер обратил внимание на рост заболеваемости в соседних государствах, где в сутки регистрируется более двух тысяч новых случаев заболевания коронавирусом, и подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в Сербии на данный момент лучшая в регионе и одна из лучших в Европе.

Вучич отметил, что больниц в Сербии достаточно, через месяц будут сданы две новые клиники, которые войдут в ковид-систему, однако проблема заключается в дефиците медперсонала, в том числе по причине заражения врачей инфекцией в отсутствии вакцины против коронавируса. «Мы готовы быстро строить больницы, но где взять врачей, которые будут там работать?» – сказал президент, призвав граждан к ответственности и соблюдению мер безопасности.

По его словам, планы по закупкам вакцины никто не отменял. «Мы будем покупать вакцину, чтобы привить всех наших медиков, полицейских, военных, затем граждан из групп риска, потом всех остальных. Чем раньше мы обеспечим наших граждан вакциной, тем быстрее спасём страну. Вакцинация будет бесплатной для всех», – заверил глава государства.

Вучич также сообщил, что медицинскому персоналу до конца года будет выплачена единовременная финансовая помощь в размере 80 евро, а в 2021 году ожидается очередное запланированное повышение зарплат.

Белград, Катарина Лане

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