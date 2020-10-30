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Пятница, 30 октября 2020, 14:22 мск

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Сербский парламент даст полиции законные основания преследовать ковид-диссидентов

Фото: Nova.rs

В начале ноября депутаты Народной Скупщины Сербии намерены внести поправки в закон о защите граждан от заразных заболеваний, что позволит строже контролировать соблюдение защитных эпидемиологических мер с помощью полиции.

В настоящее время контролировать исполнение рекомендаций Кризисного штаба могут только санитарные инспекторы, однако их в Сербии всего четверо. После принятия поправок эти функции на себя возьмут сотрудники МВД, патрулирующие улицы, а также коммунальная полиция. Стражи порядка смогут на месте выписывать штрафы за отсутствие защитной маски, средств дезинфекции в общественных местах и несоблюдение безопасной дистанции.

Отсутствие маски у гражданина, находящегося в закрытом помещении, наказывается штрафом в 40 евро (5 000 динаров). Когда поправки вступят в силу, этот штраф будет выписан гражданину немедленно, как это происходит в случае неправильной парковки. Нарушитель сможет заплатить половину штрафа сразу или в течение недели, или позднее выплатить сумму полностью, либо обжаловать санкции в суде.

Если нарушитель не оплатит штраф и не оспорит его в суде, ему грозит блокировка счетов, общественные работы (8 часов равны 1 000 динаров от суммы штрафа), либо тюремное заключение, срок которого тоже определяется суммой штрафа (1 день «стоит» 1 000 динаров).

В настоящее время коммунальная полиция лишь имеет право штрафовать только тех, кто нарушает закон о правилах общественного питания, например, наказывать владельца кафе или ресторана за несоблюдение режима работы. После принятия поправок у сотрудников полиции появится возможность закрыть объект общепита, нарушающий требования эпидемиологов.

Белград, Катарина Лане

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